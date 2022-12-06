Российский олигарх и основатель частной военной кампании «Вагнер» Евгений Пригожин стал предостерегать Соединенные Штаты от внесения его группы в список иностранной террористической организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Евгения Пригожина.

Отвечая за вопросы представителей росСМИ, как он объясняет, что США не признали группу Вагнера террористической организацией, хотя раньше такая инициатива озвучивалась в печати, «Повар Путина» стал угрожать возможными последствиями.

— Когда тебя вносят в список террористических организаций, то, как говорится, все способы достижения целей хороши. Как-то они уже внесли одну организацию в террористический список и получили то, от чего вздрогнули сами, — заявил олигарх.

Также Евгений Пригожин стал уверять, что наемники его ЧВК «никогда не переходили рамки дозволенного» и «не притесняли мирное население». Также основатель группы «Вагнера», чьи боевики, в частности, активно участвуют в российской войне против Украины, утверждает, что они «никогда не подпадали ни под одну из категорий террористических организаций», а также «не переходили и не собираемся переходить законы нравственности».

— Однако, как говорится, не будь бед, пока она тиха. Не будите, американцы, ЧВК «Вагнер», пока ЧВК «Вагнер» еще спит, приводит слова Евгений Пригожина его прессслужба.

Напомним, американские сенаторы Роджер Викер и Бен Кардин в четверг представили двухпартийный законопроект, требующий от государственного секретаря США признать частную военную компанию «Вагнера» иностранной террористической организацией.