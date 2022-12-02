Американские сенаторы Роджер Викер и Бен Кардин в четверг представили двухпартийный законопроект, требующий от государственного секретаря США признать частную военную компанию Вагнера иностранной террористической организацией.

Об этом сообщает "Европейская правда».

Законопроект под названием «О привлечении к ответственности российских наемников» (HARM) обязывает главу американской дипломатии признать ПИК «Вагнера» иностранной террористической организацией в течение 90 дней со дня его вступления в силу. Также предполагается, что любые аффилированные из ПИК «Вагнера» группы или ее «преемники» также будут объявлены террористическими организациями.

Признание ЧВК «Вагнера» иностранной террористической организацией позволило США начать уголовное преследование против группы и ее членов, а также наложить арест на ее активы по всему миру.

«Владимир Путин и его приспешники не остановятся ни перед чем для достижения своих целей, в том числе и использованием наемников типа группы «Вагнера» для совершения зверств от их имени. США должны объявить эту «теневую армию» тем, чем она есть: иностранная террористическая группа. Мы должны привлечь их к ответственности вместе со всеми, кто их поддерживает», — заявил Викер.

Аналогичный двухпартийный законопроект о признании ЧВК «Вагнера» иностранной террористической организацией также должен быть представлен в Палате представителей Конгресса США.

ЧВК «Вагнера» появилась в 2014 году и активно действовала в ряде стран, где у России есть важные интересы России — в частности Сирии, Ливии, Центрально-Африканской Республики и Украины. Там они, среди прочего, совершали военные преступления и преступления против человечности.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину «вагнеровцы» принимали участие в расправах над мирными жителями. В ПИК сейчас вербуют заключенных из российских тюрем.

Евгений Пригожин долгое время отрицал связь с ЧВК «Вагнера» и недавно подтвердил существование этой группы. Находящийся под западными санкциями олигарх считается приближенным к Путину сторонником агрессивной войны против Украины.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области РФ начата активная вербовка работников промышленных предприятий в «ЧИК Вагнера».