В Белгородской области начата активная вербовка работников промышленных предприятий в «ЧИК Вагнера».

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Например, по договоренности с руководством Оскильского электрометаллургического комбината, работников призывного возраста будут привлекать в военные сборы на базе «Вагнера» сроком 30 дней с сохранением заработной платы.

Собрание планируется проводить партиями по 25% работников указанной категории комбината. По завершению – участникам будет предложено подписать контракт с «ПИК».

В связи с большими потерями личного состава и недостаточным количеством персонала в подразделениях оккупантов на временно оккупированных территориях Луганской области приказом так называемого министерства здравоохранения работников медицинских учреждений региона обязали стать на военный учет для дальнейшего доукомплектования вакантных должностей.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики планируют снести почти всю старую часть Левобережного района у металлургического комбината Азовсталь.