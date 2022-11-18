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В временно оккупированном Мариуполе российские захватчики планируют снести почти всю старую часть Левобережного района возле металлургического комбината Азовсталь.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Он уточнил, что речь идет о Левобережном районе Мариуполя.
- Оккупанты собираются снести полностью почти всю старую часть Левобережного района, приближенную к Азовстали, - написал Петр Андрющенко.
Для наглядности он очертил на гугл-картах точно идущих под полный снос красным кварталы оранжевые — те, по которым окончательное решение не принято. По словам Андрющенко, взрослому человеку в нормальной физической форме понадобится не менее 25-30 минут, чтобы обойти указанные участки в среднем темпе. В прогулочном – до 50 минут.
— А теперь вспомните свою прогулку по любому городу такой продолжительности. Вы легко оцените масштабы разрушений и масштабы попытки скрыть следы собственных преступлений, — отметил советник городского головы.
15 ноября глава Донецкой ОВ Павел Кириленко заявил, что войска РФ готовятся к битве за Мариуполь. Возле города наблюдается скопление воинских частей оккупантов.
В временно оккупированном Мариуполе российские захватчики планируют снести почти всю старую часть Левобережного района возле металлургического комбината Азовсталь.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Он уточнил, что речь идет о Левобережном районе Мариуполя.
- Оккупанты собираются снести полностью почти всю старую часть Левобережного района, приближенную к Азовстали, - написал Петр Андрющенко.
Для наглядности он очертил на гугл-картах точно идущих под полный снос красным кварталы оранжевые — те, по которым окончательное решение не принято. По словам Андрющенко, взрослому человеку в нормальной физической форме понадобится не менее 25-30 минут, чтобы обойти указанные участки в среднем темпе. В прогулочном – до 50 минут.
— А теперь вспомните свою прогулку по любому городу такой продолжительности. Вы легко оцените масштабы разрушений и масштабы попытки скрыть следы собственных преступлений, — отметил советник городского головы.
15 ноября глава Донецкой ОВ Павел Кириленко заявил, что войска РФ готовятся к битве за Мариуполь. Возле города наблюдается скопление воинских частей оккупантов.