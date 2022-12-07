На трассе между оккупированными Шахтерском и Торезом на Донбассе произошло ДТП с участием российских военных. В результате 16 из них погибли, а трое пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По информации оккупантов, грузовик и микроавтобус столкнулись в Шахтерском районе Донецкой области.

«Грузовик с военнослужащими и микроавтобус столкнулись в «ДНР», погибли 16 человек, еще трое пострадали... Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии», — пишут пропагандистские СМИ, ссылаясь на данные так называемых «экстренных служб».

Ранее российские пропагандисты 9 ноября сообщили о смерти Кирилла Стремоусова. Некоторые российские телеграмм-каналы написали, что он погиб в ДТП у Геническа.

РосСМИ заявили, что в автомобиль назначенного захватчиками замглавы оккупационной «администрации» Херсонщины Кирилла Стремоусова, въехал грузовик.