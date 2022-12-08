Мощное землетрясение магнитудой 5,8 всколыхнуло в четверг столицу Индонезии Джакарту и другие части острова Ява.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на западные СМИ.

Отмечается, что толчки в многоэтажках Джакарты ощущались несколько секунд. В то же время, информации о серьезных повреждениях зданий или жертвах среди населения не поступало.

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение произошло на глубине 123,7 километра северо-западнее Чиранганг-Хиллира в провинции Западная Ява. В этой же провинции, в городе Чианджур, 21 ноября в результате землетрясения погибли по меньшей мере 334 человека и почти 600 получили ранения.

Землетрясения часто происходят на территории обширного архипелага, но в Джакарте подземные толчки ощущаются редко.

Страна с населением более 270 миллионов человек часто страдает землетрясениями, извержениями вулканов и цунами из-за ее расположения на дуге вулканов и линиях разломов в бассейне Тихого океана, известном как «Огненное кольцо».

Напомним, 3 ноября около 7 утра, на территории Румынии было зафиксировано землетрясение. Толчки были слышны в Одесской, Черновицкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях и на территории Молдовы.