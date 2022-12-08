В Иране казнили первого протестующего за ранение офицера военизированных формирований во время массовых демонстраций

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Протестующий был осужден за «ведение войны против Бога» (muharib – шариат). Гражданский якобы во время массовых демонстраций в Тегеране ранил члена военизированных формирований Басидж.

Как сообщают местные СМИ, гражданского зовут Мохсеном Шекари. Он был приговорен к смертной казни 23 октября и казнен из-за повешения в 7 декабря утром.

Стоит отметить, что это первая казнь, связанная с протестами, о которой публично сообщили государственные СМИ.

Напомним, парламент Иран призвал судебные власти «строго наказать» всех задержанных граждан, принимавших участие в антиправительственных протестах. Законодатели назвали протестующих muharib, что в шариат означает враг Бога и карается смертной казнью.

Ранее Иран потерял четырех человек, обвиненных в работе на израильскую разведку.