С утра 10 декабря в харьковских церквях Украинской православной церкви (Московского патриархата) начались обыски.

На территории храмов работают люди с опознавательными знаками Службы безопасности Украины, сообщает Общественное Харьков.

Силовики заметили, в частности, на территории Свято-Покровского мужского монастыря в центре Харькова.

Проведение обысков Общественному подтвердил представитель Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула. Предоставить комментарий о причинах обысков пообещал в течение дня, когда следственные действия будут завершены.

15 ноября Служба безопасности открыла уголовное производство по пению с прославлением России во время богослужения в Киево-Печерской Лавре. Представитель храма сообщил, что священник был занят помазанием людей и общением с верующими, а потому якобы не слышал пения.

22 ноября СБУ заявила, что проводит контрразведывательные меры безопасности в Киеве в Киево-Печерской Лавре, находящейся в подчинении УПЦ. Тогда говорили, что эти мероприятия проходят в рамках работы по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

В церкви УПЦ МП в Ивано-Франковске правоохранители обнаружили антиукраинскую агитационную литературу. Большинство книг писали русские авторы и печатали его в издательствах РФ.

В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ прокомментировали обыски СБУ, состоявшиеся 25 ноября в Свято-Николаевском соборе. Архимандрит Никита говорит, что правоохранители ворвались в помещение, вывели всех из комнат, приставили к стене, раздели и фотографировали.

С начала войны СБУ открыла более 20 уголовных производств по подрывной деятельности отдельных представителей УПЦ МП, в которых фигурируют более 30 подозреваемых — от информаторов врага до корректировщиков огня, — сообщили в СБУ.