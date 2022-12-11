Российско-оккупационные войска обстреляли захваченный город Горловка Донецкой области, чтобы запугать местное население.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, оккупационная администрация в Горловке с 8 декабря предлагает представителям малого и среднего бизнеса переходить на отдаленный режим работы в связи с повышением риска обстрелов якобы со стороны Сил обороны Украины.

Так, для запугивания местных жителей российские оккупанты совершили четыре обстрела центра города из артиллерии калибра 152 мм.

Горловка была оккупирована россиянами еще в 2014 году. Со стороны этого города оккупанты ведут обстрел по позициям украинских защитников и окрестных населенных пунктах. По данным Генштаба, туда свозили тела погибших оккупантов в результате боевых действий на Бахмутском направлении.

В Луганской области оккупанты рассылают СМС абонентам мобильной сети «Лугаком» с предупреждением о «уголовной ответственности» за оставление мест несения службы и пунктов постоянной дислокации воинских частей. Так оккупанты пытаются противодействовать многочисленным случаям дезертирства в подразделениях.