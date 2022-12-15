Около полуночи российские войска ударили по С-300 по городу Купянск Харьковской области.

В результате атаки был поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

«Около 23:45 в г. Купянск в результате обстрела из ЗРК С-300 поврежден объект критической инфраструктуры. Кроме того, в Купянском районе из-за вражеских обстрелов горело двухэтажное админздание. Жертв и пострадавших нет», – написал он.

Напомним, россияне обстреливали из РСЗО и артиллерии Очаковский район — повреждены объекты инфраструктуры.