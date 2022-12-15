Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, отменяющий наказание за любые преступления, совершенные в пользу РФ на оккупированных территориях Украины.

Об этом пишет ASTRA.

Эта часть законопроекта звучит так:

«Не является преступным и наказуемым деяние, ответственность за совершение которого установлена нормативными правовыми актами Украины, если оно содержит признаки преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации, но было направлено на защиту интересов Российской Федерации, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или интересов, что охраняются законом граждан или организаций Российской Федерации, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, населения и организаций Запорожской области, Херсонской области.

Адвокат Михаил Беньяш в разговоре с «Адвокатской улицей» назвал эту норму «совершенно жуткой».

«Получается, судья сможет освободить человека от уголовной ответственности за абсолютно любое преступление. Просто потому, что сочтет действие направленным на защиту интересов Российской Федерации, — констатирует Михаил Беньяш.

Напомним, в селе Новопетровка Николаевской области правоохранители эксгумировали тела трех несовершеннолетних девушек, погибших в результате российской агрессии.