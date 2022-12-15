Российские войска за минувшие сутки, 14 декабря, 86 раз обстреляли территорию Херсонской области.

В результате вражеских ударов погибли три человека, а еще 13 получили ранения, сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич в Telegram.

По его словам, мирные населенные пункты области враг атаковал с артиллерии, РСЗО, танков, минометов и БПЛА.

«Под массированным вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона. Захватчики попали в судостроительный завод, образовательное учреждение, склады, помещения газеты, школу, магазин, здание Херсонской ОГА, частные и многоквартирные дома», — написал он.

Он также сообщил, что за минувшие сутки из-за российских обстрелов 3 человека погибли, а еще 13 жителей области получили ранения разной степени тяжести.

В частности, от рук российских оккупантов погиб 8-летний мальчик.