Российские хакеры сегодня ночью атаковали сайт и ресурсы «Львовоблэнерго». Специалисты смогли отразить атаку россиян.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Благодаря своевременному предупреждению от Службы безопасности Украины ИТ-специалистам нашей компании удалось отразить атаку», — говорится в сообщении.
Сейчас специалисты применили дополнительные меры по защите ИТ-инфраструктуры. В этой связи веб-сайт «Львовоблэнерго» и другие сервисы компании могут работать с определенной задержкой.
Напомним, сайт издания «НикВести» 24 ноября потерпел DDoS-атаки. Добавим, что накануне информацию о сайте выложили в одном из вражеских телеграмм-каналов и объявили об атаке на него.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Российские хакеры сегодня ночью атаковали сайт и ресурсы «Львовоблэнерго». Специалисты смогли отразить атаку россиян.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Благодаря своевременному предупреждению от Службы безопасности Украины ИТ-специалистам нашей компании удалось отразить атаку», — говорится в сообщении.
Сейчас специалисты применили дополнительные меры по защите ИТ-инфраструктуры. В этой связи веб-сайт «Львовоблэнерго» и другие сервисы компании могут работать с определенной задержкой.
Напомним, сайт издания «НикВести» 24 ноября потерпел DDoS-атаки. Добавим, что накануне информацию о сайте выложили в одном из вражеских телеграмм-каналов и объявили об атаке на него.