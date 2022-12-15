Российские хакеры сегодня ночью атаковали сайт и ресурсы «Львовоблэнерго». Специалисты смогли отразить атаку россиян.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Благодаря своевременному предупреждению от Службы безопасности Украины ИТ-специалистам нашей компании удалось отразить атаку», — говорится в сообщении.

Сейчас специалисты применили дополнительные меры по защите ИТ-инфраструктуры. В этой связи веб-сайт «Львовоблэнерго» и другие сервисы компании могут работать с определенной задержкой.

Напомним, сайт издания «НикВести» 24 ноября потерпел DDoS-атаки. Добавим, что накануне информацию о сайте выложили в одном из вражеских телеграмм-каналов и объявили об атаке на него.