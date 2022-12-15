Военные РФ снова нанесли удар по центру Херсона. Есть информация о двух погибших.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
– Херсон. Враг снова ударил по центру города. 100 метров от здания Херсонской ОВА, атакованной вчера. Есть информация о двух погибших, — говорится в сообщении.
На месте работают экстренные службы.
Напомним, что 14 декабря около 11:00 российские военные из реактивных систем залпового огня ударили по Херсону.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Военные РФ снова нанесли удар по центру Херсона. Есть информация о двух погибших.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
– Херсон. Враг снова ударил по центру города. 100 метров от здания Херсонской ОВА, атакованной вчера. Есть информация о двух погибших, — говорится в сообщении.
На месте работают экстренные службы.
Напомним, что 14 декабря около 11:00 российские военные из реактивных систем залпового огня ударили по Херсону.