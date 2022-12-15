Военные РФ снова нанесли удар по центру Херсона. Есть информация о двух погибших.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

– Херсон. Враг снова ударил по центру города. 100 метров от здания Херсонской ОВА, атакованной вчера. Есть информация о двух погибших, — говорится в сообщении.

На месте работают экстренные службы.

Напомним, что 14 декабря около 11:00 российские военные из реактивных систем залпового огня ударили по Херсону.