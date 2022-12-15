В Херсонской области от обстрелов 15 декабря погибли 2 человека, еще 7 ранены, 1 из них из Бериславского района, другие из Херсона.

Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

По его словам, центр города Херсона второй день подвергается системным обстрелам с левого берега Днепра, где базируются российские оккупационные войска.

— Российские оккупанты продолжают атаковать мирные населенные пункты Херсонщины. К настоящему времени известно о 9 пострадавших жителях области. Больше всего от вражеских ударов сегодня страдал Херсон – в городе россияне убили двух человек, еще шесть человек – ранены. Враг второй день подряд атакует центр города. Утром оккупанты попали в объект критической инфраструктуры. Обломки вражеских снарядов унесли жизни двух человек, еще трое херсонцев получили ранения разной степени тяжести, - написал Ярослав Янушевич.

Среди погибших в Херсоне – волонтер и член отряда быстрого реагирования международной организации. При обстреле она помогала людям.

14 декабря российские оккупанты обстреляли здание Херсонской областной администрации.