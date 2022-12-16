В результате агрессии Российской Федерации в Украине погибли 449 детей, 859 получили ранения.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

«По состоянию на утро 16 декабря 2022 года более 1308 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 449 детей погибли и более 859 получили ранения разной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 428, Харьковской - 267, Киевской - 117, Николаевской - 80, Запорожской - 78, Херсонской - 74, Черниговской - 68, Луганской - 65, Днепропетровской - 34.

Стало известно о гибели 14 декабря двух мальчиков 14 и 17 лет возле города Торец Донецкой области. Они взорвались на противотанковой мини.

12 декабря в результате обстрела врагом города Херсона получили ранения двое детей 6 и 10 лет.

15 декабря в результате обстрела войсками Российской Федерации города Марганец Днепропетровской области получила ранение 16-летняя девушка.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 3126 учебных заведений. 337 из них разрушены полностью.

Напомним, в селе Новопетровка Николаевской области правоохранители эксгумировали тела трех несовершеннолетних девушек, погибших в результате российской агрессии.