Служба безопасности разоблачила еще одного пособника врага, который сотрудничал с захватчиками во время временного захвата части Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-центр Управления СБУ в Николаевской области.

Злоумышленником оказался местный житель одного из поселков Шевченковской объединенной территориальной громады, который добровольно занял пост старосты в двух населенных пунктах, где выступал посредником между оккупантами и местными жителями.

Находясь на «должности», он помогал агрессору в укреплении позиций, а именно передавал похищенное имущество граждан на нужды российских оккупационных группировок на южном фронте.

По данным следствия, местный житель еще в начале полномасштабного вторжения поддержал оккупантов и даже наладил контакт с одним из предводителей группировок рашистов.

Установлено, что лично передавал транспортные запчасти захватчикам для обустройства казарм и ремонта военной техники РФ.

Кроме этого, он организовал поставки питьевой воды и продуктов питания в пункты временной дислокации вражеских войск.

После освобождения района злоумышленник пытался «залечь на дно» и избежать правосудия.

Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили его, установили местонахождение и задержали.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводили сотрудники СБУ Николаевской области при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры.

Напомним, правоохранители задержали жительницу Снигиревки Николаевской области, которая во время российской оккупации города заняла должность руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства.

Также Служба безопасности Украины разоблачила жительницу Снегиревки , которая присоединилась к оккупационной администрации РФ.