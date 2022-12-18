Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев считает, что в ходе визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Республику Беларусь речь пойдет о привлечении вооруженных сил Беларуси к войне против Украины на суше.

Заявление генерал-лейтенанта Сергея Наева публикует страница командования Объединенных сил ВСУ.

- Недавно глава Кремля провел служебное совещание с руководством Вооруженных сил РФ, в ходе которого, как он лично отметил, рассматривал предложения военного командования на ближайшие и среднесрочные перспективы. Сразу после этого он спланировал встречу с руководством республики Беларусь, которая состоится в скором времени.



По нашему мнению, в ходе этой встречи будут отрабатываться вопросы дальнейшей агрессии против Украины и более широкого привлечения вооруженных сил республики Беларусь к операции против Украины, в частности, по нашему мнению, и на суше, - сообщил Сергей Наев.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска использовали территорию Беларуси для наступления, а также в качестве авиационной базы для обстрелов украинских городов.