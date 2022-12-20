Суд присяжных в Лос-Анджелесе признал опального голливудского продюсера Гарви Вайнштейна, отбывающего срок за сексуальное насилие, виновным в изнасиловании еще одной женщины.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на западные СМИ.

«70-летний Вайнштейн, отбывающий третий год своего 23-летнего заключения за изнасилование и обжалуемое сейчас сексуальное насилие в Нью-Йорке, может получить до 24 лет заключения в Калифорнии, когда ему вынесут приговор», — замечает АР.

При этом уточняется, что присяжные сочли Вайнштейна виновным в изнасиловании, принудительном оральном акте, а также еще одном сексуальном преступлении, связанном с женщиной, имя которой не называется. Она заявила, что тот появился без приглашения у двери ее гостиничного номера во время кинофестиваля в Лос-Анджелесе в 2013 году.

«В ту ночь 2013 года Гарви Уайнштейн навсегда уничтожил часть меня, и я никогда этого не верну. Уголовное расследование было жестоким, и адвокаты Вайнштейна устроили мне ад в качестве свидетеля, но я знала, что должна довести это до конца, и я это сделала», — цитирует издание заявление жертвы.

Как сообщалось, Гарви Вайнштейн — американский кинопроизводитель, известный как соучредитель и глава киностудии Miramax Films. Он был лауреатом премий Оскар и BAFTA за фильм Влюбленный Шекспир и считался одним из самых влиятельных продюсеров Голливуда. В феврале 2020 года Харви Вайнштейн был признан виновным по двум пунктам обвинения в суде по делу о сексуальном насилии.