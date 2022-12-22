В Харьковской области разоблачили коллаборанта, который агитировал поддерживать оккупантов, а также составлял списки украинской литературы, которую представители страны-агрессора должны были уничтожить.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным прокуроров, 33-летний житель пгт Борова, директор местного Дворца культуры стал на сторону россиян и призвал своих подчиненных поддерживать новую «власть».

Также предатель активно участвовал в подготовке проведения Дня флага РФ в оккупированном населенном пункте.

Пока ему сообщено о подозрении по факту коллаборационной деятельности.

Напомним, на оккупированной Херсонщине россияне подвергали украинских учителей пыткам, а любые не нравившиеся учебные материалы уничтожали в огне.