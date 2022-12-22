Журналисты идентифицировали десятки российских военных, убивавших гражданских в Буче, речь идет о бойцах 234-го десантно-штурмового полка.

Об этом пишет "УП" со ссылкой на The New York Times.

В СМИ проанализировали записи телефонных разговоров, документы, интервью и тысячи часов видео, показывающих, как российское десантное подразделение убило десятки человек на улице Яблонской в Буче в марте.

В частности, оккупанты отбирали мобильные телефоны у жертв и сразу звонили в Россию или на российские телефонные номера.

По данным СМИ, есть определенные доказательства, свидетельствующие о том, что совершали зверства в Буче российские десантники 234-го полка.

Это видно, в частности, из символики, которую оккупанты пытались скрыть на военной технике, оставленной в Буче документации и личных записей россиян.

Так, на одной из бумажных записей указан номер воинской части псковских десантников – в/ч 74268. Также после себя оккупанты оставили нарукавные знаки полка.

Отмечается, что телефоны некоторых жертв на Яблонской оккупанты использовали для личных звонков почти сразу после убийцы. Кроме того, технику этого полка фиксировали в местах обстрела жертв.

В общей сложности журналисты идентифицировали 22 оккупанта из 234-го десантно-штурмового полка.

Также журналистам удалось идентифицировать тела 36 жертв россиян по улице Яблонской в Буче. В СМИ опубликовали карту обнаруженных тел.

Карта обнаруженных тел Список жертв

Напомним, агентство Associated Press с марта насчитало по меньшей мере 10 300 новых могил во временно оккупированном россиянами Мариуполе и его окрестностях.