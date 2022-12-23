Россияне в пятницу вечером обстреляли один из энергетических объектов ДТЭК, станция прекратила генерацию электроэнергии, один работник погиб и один ранен.

Об этом сообщает ДТЭК.

«Сегодня, 23 декабря, оккупанты интенсивно обстреляли одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго, в результате чего было повреждено его оборудование и станция прекратила производство электроэнергии. К сожалению, из-за атаки погиб работник предприятия, а еще один был ранен… Когда обстрел закончится – энергетики начнут возобновлять работу оборудования», – говорится в сообщении.

В сообщении не уточняется, какая станция попала под обстрел.

В компании добавили, что это уже 21-я террористическая атака России на энергетические объекты ДТЭК.