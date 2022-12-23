Россияне в пятницу вечером обстреляли один из энергетических объектов ДТЭК, станция прекратила генерацию электроэнергии, один работник погиб и один ранен.
Об этом сообщает ДТЭК.
«Сегодня, 23 декабря, оккупанты интенсивно обстреляли одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго, в результате чего было повреждено его оборудование и станция прекратила производство электроэнергии.
К сожалению, из-за атаки погиб работник предприятия, а еще один был ранен…
Когда обстрел закончится – энергетики начнут возобновлять работу оборудования», – говорится в сообщении.
В сообщении не уточняется, какая станция попала под обстрел.
В компании добавили, что это уже 21-я террористическая атака России на энергетические объекты ДТЭК.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Россияне в пятницу вечером обстреляли один из энергетических объектов ДТЭК, станция прекратила генерацию электроэнергии, один работник погиб и один ранен.
Об этом сообщает ДТЭК.
«Сегодня, 23 декабря, оккупанты интенсивно обстреляли одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго, в результате чего было повреждено его оборудование и станция прекратила производство электроэнергии.
К сожалению, из-за атаки погиб работник предприятия, а еще один был ранен…
Когда обстрел закончится – энергетики начнут возобновлять работу оборудования», – говорится в сообщении.
В сообщении не уточняется, какая станция попала под обстрел.
В компании добавили, что это уже 21-я террористическая атака России на энергетические объекты ДТЭК.