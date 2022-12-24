Страны Великобритании заявили Вестминстеру, что планы сокращения финансирования украинских беженцев являются «контрпродуктивными» и «недальновидными».

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Sky News.

Правительственный министр Майкл Гоув заявил, что сокращение с 10 500 фунтов стерлингов на человека до 5 900 фунтов стерлингов является результатом «более широкого давления на государственные финансы».

В письме шотландского министра по делам Украины Нила Грея и валлийского министра социальной справедливости Джейн Хатт они попросили «срочно» пересмотреть эти решения.

«Объявленные изменения означают сокращение финансирования, доступного для помощи убегающим от незаконной войны Путина в Украине людям, чтобы обустроиться в новом доме», - говорится в письме. Перед лицом постоянных и острых потребностей контрпродуктивно и недальновидно сокращать жизненно важное финансирование, доступное для предоставления государственных услуг наиболее уязвимым слоям населения. Это поставит местные органы власти под чрезвычайное и неприемлемое давление в беспрецедентный кризис стоимости жизни», - заявили министры. « Прибывающие из Украины заслуживают такой же заботы и поддержки, которую мы оказываем тем, кто прибывает из Афганистана или через Программу переселения в Великобританию» – сказано в письме.

Представитель британского правительства заявила: «Советы получили 1,1 миллиарда фунтов стерлингов через программу «Дома для Украины», чтобы они могли поддерживать прибывших, и они обязаны гарантировать, что семьи не останутся без крова».

— Министры и члены правительства регулярно встречаются со своими коллегами из децентрализованных правительств, и мы будем продолжать тесно сотрудничать с ними, чтобы обеспечить украинцам и их хозяевам необходимую поддержку, – добавила она.

Согласно последним данным Бюро национальной статистики Британии, 56% взрослых украинцев, прибывших в Британию в июне или раньше, нашли работу, 66% безработных намерены искать работу в следующем месяце, а 17% уже устроились в частном секторе.

Ранее британское правительство объявило, что владельцы домов, которые более года будут предоставлять убежище украинским беженцам в рамках программы Homes for Ukraine ("Дома для Украины»), будут получать 500 фунтов стерлингов в месяц в благодарность за свои усилия.