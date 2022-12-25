Вооруженные Силы Украины за прошлые сутки отбили атаки российских оккупантов в районе Бахмута, Донецка, Сватового, Кременной и Купянска. Об этом сообщили в строительстве Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что противник продолжает наступательные действия в Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также пытается улучшить тактическое положение в районе Купянска.

ВСУ отразили атаки оккупантов в районах Лимана Первого Харьковской области, Стельмаховки, Площадки, Новоселовского и Краснопоповки Луганской области.

В Донецкой области украинские воины не дали пройти врагу в районах Соледара, Бахмутского, Бахмута, Клещиевки, Курдюмовки, Северного, Красногоровки, Веселого и Марьинки.

Украинская авиация в сутки четыре раза ударила в районы сосредоточения россиян. Артиллерия и ракетные войска поразили четыре пункта управления, три района сосредоточения пехоты, комплекс С-300 и еще три важных объекта захватчиков.