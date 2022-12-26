Во Львовской области зафиксировали попадание нефтепродуктов в реку Днестр. В результате произошло загрязнение нефтепродуктами Днестра в городе Галич Ивано-Франковской области.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

По ее данным, лабораторные исследования показали превышение допустимых норм в 200 раз. Жители близлежащих населенных пунктов проинформировали о происшествии, отметила Онищук.

Утром 25 декабря работники регионального отделения ГСЧС прибыли в село Журавеньки для изучения загрязненного участка реки. В настоящее время рассматривают возможность установки .

— Ситуация находится под контролем соответствующих служб, принимаются все необходимые меры по ликвидации этой чрезвычайной ситуации, — написала Онищук.

О причинах загрязнения не сообщается.

Днестр - третья по длине (после Днепра и Южного Буга) река в пределах Украины. От Галича до Хотина она образует Днестровский каньон.