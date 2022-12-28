В Гомельском областном суде 27 декабря оглашен приговор трем белорусам, обвиняемым в саботаже на железной дороге, по которой шли склады с российской военной техникой для участия в войне в Украине.

Об этом сообщает DW.

Денис Дикун получил 23 года колонии усиленного режима, Дмитрий Равич – 22 года заключения и Олег Молчанов – 21 год. Также каждого оштрафовали на 4800 белорусских рублей, а изъятое при обыске имущество конфисковано.

По версии следствия, Дикарь, Равич и Молчанов, трое жителей Святогорска Гомельской области, 28 февраля подожгли релейный шкаф на железнодорожной гонке Жердь - Останковичи (Гомельская область).

Поэтому на участке перестали работать светофоры и стрелковые переводы, что могло привести к срывам графика движения поездов с вооружением и военной техникой ВС РФ для войны в Украине.

Все трое были задержаны в Светлогорске 4 марта и предъявлены им обвинения по нескольким статьям.

Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая сейчас находится в эмиграции, предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому установить дипломатические и политические отношения между Украиной и Объединенным переходным кабинетом Беларуси.