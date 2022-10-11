Находящаяся сейчас в эмиграции лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому установить дипломатические и политические отношения между Украиной и Объединенным переходным кабинетом Беларуси.

Об этом она сказала в видеообращении к Зеленскому и украинскому народу.

— Мы предлагаем Украине и украинскому народу построить альянс с демократической Беларусью. Объединенный переходный кабинет готов к сотрудничеству с Украиной и установлению дипломатических и политических отношений. Мы готовы действовать вместе с Украиной, потому что без свободной Украины не может быть свободной Беларуси и Европы, – сказала Светлана Тихановская.

Она попросила не отождествлять белорусов с режимом Лукашенко.

— Лукашенко – позор моей страны. Что Лукашенко объявит завтра или послезавтра – неизвестно, потому что он не принимает решений, за него это делает Кремль. Поэтому Беларусь должна выйти из военных, политических и экономических союзов с Россией, подрывающих национальные интересы нашей страны, – заявила оппозиционерка.

Светлана Тихановская напомнила о белорусах, защищающих Украину в рядах ВСУ, и о белорусских партизанах, действующих, несмотря на угрозу расстрела. Она добавила, что верит в поражение России и восстановление Украиной территориальной целостности и суверенитета.

Напомним, белорусский диктатор Александр Лукашенко договорился с российским президентом Владимиром Путиным развернуть у границ Украины совместную группировку войск.