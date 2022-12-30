Около 600 украинцев погибли и пострадали от мин за время российской агрессии.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Как отмечает ГСЧС, с начала полномасштабной войны от мин погибли 185 украинцев. Еще 404 человека получили ранения в результате взрывов мин и взрывоопасных предметов.
При этом сотрудники ГСЧС призывают не игнорировать знаки, которыми обозначены заминированные территории.
Напомним, в Харьковской области 28 декабря на мини взорвался 7-летний мальчик, ему на помощь побежал отец, также наступивший на взрывное устройство.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Около 600 украинцев погибли и пострадали от мин за время российской агрессии.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Как отмечает ГСЧС, с начала полномасштабной войны от мин погибли 185 украинцев. Еще 404 человека получили ранения в результате взрывов мин и взрывоопасных предметов.
При этом сотрудники ГСЧС призывают не игнорировать знаки, которыми обозначены заминированные территории.
Напомним, в Харьковской области 28 декабря на мини взорвался 7-летний мальчик, ему на помощь побежал отец, также наступивший на взрывное устройство.