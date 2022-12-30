Около 600 украинцев погибли и пострадали от мин за время российской агрессии.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечает ГСЧС, с начала полномасштабной войны от мин погибли 185 украинцев. Еще 404 человека получили ранения в результате взрывов мин и взрывоопасных предметов.

При этом сотрудники ГСЧС призывают не игнорировать знаки, которыми обозначены заминированные территории.