В Беларуси замечена группа иранских инструкторов, обучающих российских военных и координирующих запуски иранских дронов-камикадзе.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По данным Центра, группа иранцев, среди которых есть офицеры Корпуса стражей Исламской революции, была замечена в селе Микуличи Гомельской области. По информации белорусских партизан, именно они координируют запуск дронов-шахедов по объектам инфраструктуры Киевской и других северных и западных областей Украины.

«Иранские военные находятся под усиленной охраной российских нацгвардейцев и офицеров ФСБ», - отмечает ЦНС.

Кроме того, как сообщает местное подполье, российские военные взяли на себя полный контроль над авиационными базами и аэродромами в белорусских Барановичах и Лиди и продолжают использовать их для запуска ракет и дронов по территории Украины.

Напомним, в Беларуси начали переводить армию на «военное время» в рамках действующего в стране плана внезапных проверок боеготовности.