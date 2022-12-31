В субботу, 31 декабря, на 96-м году жизни скончался Папа Римский на покое Бенедикт XVI.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

По данным пресс-службы Святого Престола, Папа Бенедикт XVI скончался в 9:34 в своей резиденции в монастыре Матери Экклезии.

«С грустью сообщаю вам, что Почётный Папа Бенедикт XVI умер сегодня в 9:34 утра в монастыре Матери Экклезии в Ватикане. Дополнительная информация будет предоставлена как можно скорее. По состоянию на утро понедельника, 2 января 2023 года, тело почётного Папы будет находиться в базилике Святого Петра, чтобы верующие могли попрощаться», — говорится в сообщении.

Бенедикт XVI был 265-м Папой Римским. Эту должность он занимал с 2005 по 2013 год. 11 февраля 2013 года объявил о том, что собирается отречься от престола 28 февраля, воспользовавшись правом отречения. 28 февраля 2013 года в 20:00 по римскому времени отречение вступило в силу.

Напомним, на 82-м году жизни скончалась британская дизайнер Вивьен Вествуд.