Николаевоблэнерго установило причину обесточивания Снигиревщины и начало работы по восстановлению электропитания, сообщает пресс-служба компании.
Оказалось, что воздушные линии в полях были оборваны из-за пиления дров неизвестными лицами.
«Небрежность неустановленных лиц стала причиной обесточивания Снегиревщины. В световой день, 1 января, удалось установить причину обесточивания территории. При осмотре воздушных линий «в полях» был обнаружен обрыв проводов, а рядом с ними - дерево, которое привело к этому обрыву. Судя по картине на месте, неизвестные накануне пилили деревья, и одно из них упало прямо на воздушную линию электропередачи», - сообщают в Николаевоблэнерго.
Поврежденная линия была восстановлена около месяца назад, а теперь ее снова нужно ремонтировать.
«Между сообщить о содеянном или убежать, оставив жителей Снигиревки и нескольких сел вокруг без электроснабжения в новогоднюю ночь, эти люди, к сожалению, выбрали последний вариант. возобновить электропитание Снигиревщины», - обещает Николаевоблэнерго.
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Николаевоблэнерго установило причину обесточивания Снигиревщины и начало работы по восстановлению электропитания, сообщает пресс-служба компании.
Оказалось, что воздушные линии в полях были оборваны из-за пиления дров неизвестными лицами.
«Небрежность неустановленных лиц стала причиной обесточивания Снегиревщины. В световой день, 1 января, удалось установить причину обесточивания территории. При осмотре воздушных линий «в полях» был обнаружен обрыв проводов, а рядом с ними - дерево, которое привело к этому обрыву. Судя по картине на месте, неизвестные накануне пилили деревья, и одно из них упало прямо на воздушную линию электропередачи», - сообщают в Николаевоблэнерго.
Поврежденная линия была восстановлена около месяца назад, а теперь ее снова нужно ремонтировать.
«Между сообщить о содеянном или убежать, оставив жителей Снигиревки и нескольких сел вокруг без электроснабжения в новогоднюю ночь, эти люди, к сожалению, выбрали последний вариант. возобновить электропитание Снигиревщины», - обещает Николаевоблэнерго.