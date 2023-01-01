Николаевоблэнерго установило причину обесточивания Снигиревщины и начало работы по восстановлению электропитания, сообщает пресс-служба компании.

Оказалось, что воздушные линии в полях были оборваны из-за пиления дров неизвестными лицами.

«Небрежность неустановленных лиц стала причиной обесточивания Снегиревщины. В световой день, 1 января, удалось установить причину обесточивания территории. При осмотре воздушных линий «в полях» был обнаружен обрыв проводов, а рядом с ними - дерево, которое привело к этому обрыву. Судя по картине на месте, неизвестные накануне пилили деревья, и одно из них упало прямо на воздушную линию электропередачи», - сообщают в Николаевоблэнерго.

Поврежденная линия была восстановлена около месяца назад, а теперь ее снова нужно ремонтировать.