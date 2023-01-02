Самолет, совершавший авиарейс по маршруту Вильнюс-Лондон, ночью вынужденно приземлился в Познани (запад Польши) из-за агрессивного поведения одного из пассажиров.

После аварийного приземления правоохранители вывели 50-летнего нетрезвого мужчину из самолета и доставили его в вытрезвитель, сообщает Rmf24.pl.

Как сообщила представитель Наодрянского отдела Пограничной службы РП Йоанна Конечняк, пограничники в аэропорту Познань-Лавица получили информацию об агрессивном пассажире на борту самолета относительно которого «необходимы немедленные действия».

В частности, капитан воздушного судна сообщил польской стороне о том, что мужчина не выполнял просьбу экипажа, применял физическую силу и словесные оскорбления в отношении других пассажиров, употреблял алкоголь и оскорблял стюардесс. Поэтому капитан воздушного судна решил совершить вынужденную посадку.

После приземления на борт самолета зашли польские правоохранители, которые вывели мужчину, гражданина Литвы, из самолета. В крови мужчины было обнаружено 1,5 промилле алкоголя и был перевезен в медвытрезвитель. После отрезвления с ними будут проведены действия по совершенному правонарушению.

Ранее сообщалось, что 51-летний пилот погиб в аварии сверхлегкого самолета в воскресенье в чешском городе Ходковице над Могелкой в Либерецком крае.