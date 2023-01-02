51-летний пилот погиб в аварии сверхлегкого самолета в воскресенье в чешском городе Ходковице над Могелкой в Либерецком крае.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на чешские СМИ.

Вместе с ним в самолете больше никого не было. Случившееся расследует полиция в сотрудничестве с представителями Ассоциации авиалюбителей и инспекторами Управления по расследованию авиационных происшествий, сообщила представитель региональной полиции Ивана Балакова.

Сообщения об аварии поступило на линию 112 вскоре после 13:00, на место происшествия выехали профессиональные пожарные из Либерца и добровольческие подразделения из Ходковице и Чешского Дуба, а также спасательная служба.

— Пилот получил травмы, несовместимые с жизнью, от которых скончался на месте, наш врач смог лишь констатировать смерть, — добавил Михаэль Георгиев, пресс-секретарь региональной службы по чрезвычайным ситуациям.

При осмотре места сегодняшнего трагического происшествия обнаружили, что в сверхлегком самолете находился только сам пилот без других пассажиров, добавила Ивана Балакова.

Напомним, на северо-востоке Южной Кореи 26 декабря разбился истребитель Военно-воздушных сил страны KA-1.