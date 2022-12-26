На северо-востоке Южной Кореи в понедельник 26 декабря разбился истребитель Военно-воздушных сил страны KA-1.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на местные СМИ.

Самолет упал на землю в округе Хвенсон, примерно в 140 километрах к востоку от Сеула, в 11:43 по местному времени вскоре после взлета с авиабазы в соседнем городе Вонджу.

Сообщений о повреждении гражданских домов не поступало.

По словам военных, пилотов, успевших катапультироваться, отправили в ближайшую больницу.

Напомним, на востоке Сербии в воскресенье сошел с рельсов перевозивший аммиак товарный поезд, в результате чего пострадали десятки человек и была перекрыта главная международная автомагистраль.