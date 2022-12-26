На востоке Сербии в воскресенье сошел с рельсов перевозивший аммиак товарный поезд, в результате чего пострадали десятки человек и была перекрыта главная международная автомагистраль.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на западные СМИ.

В городе Пироте было объявлено чрезвычайное положение, а власти попросили жителей не покидать свои дома. Десятки людей были госпитализированы.

По данным сербского портала РТС, с симптомами отравления аммиаком госпитализированы более 50 человек. Также сообщается, что один человек умер, но неизвестно, связано ли это с отравлением.

Сообщается, что в результате аварии группа из 20 цистерн сошла с рельсов, по крайней мере одна из них упала в русло реки Нишава, что повлекло за собой бурную реакцию аммиака при контакте с водой.

Из-за ограниченной видимости, вызванной утечкой, несколько автомобилей разбились на главной автомагистрали, ведущей в Болгарию, в период оживленного движения из-за рождественских праздников.

Полиция перекрыла шоссе и перенаправила движение по местным дорогам. Причина схождения поезда с рельсов пока неизвестна.

Утечка аммиачного газа может быть огнеопасной и привести к серьезным травмам или даже смерти.

Напомним, несколько лет назад В Турции сошел с рельсов поезд: 24 погибших, более 70 травмированы.