Масштабная дорожно-транспортная авария произошла вблизи города Наньчан в провинции Цзянси, Китай. Там грузовик протаранил похоронную процессию.

Об этом сообщает Associated Press.

Авария произошла утром в воскресенье, 8 января. Предварительно в результате ДТП погибли по меньшей мере 19 человек, еще 20 были госпитализированы. По данным местной полиции, в аварии в регионе наблюдался сильный туман.

Известно, что грузовик врезался в похоронную процессию, которая по традиции установила погребальную палатку на обочине дороги.

Напомним, 29 ноября в поселке Казанка Баштанского района DAF сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть в неустановленном месте.