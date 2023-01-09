Бразильская полиция задержала более 400 участников антиправительственных протестов. Власти начали расследование с целью установления организаторов масштабных беспорядков в столице на выходных.

Об этом сообщает Reuters, передает Укринформ.

Как отмечается, захват правительственных зданий планировался не менее двух недель сторонниками эксглавы Бразилии Жаира Болсонара в группах на платформах обмена сообщениями в социальных сетях, таких как Телеграмм и Твиттер. Однако силы безопасности не предприняли никаких шагов, чтобы предотвратить нападение.

В сообщениях члены таких групп определяли места встреч в нескольких городах, откуда заказанные автобусы с людьми отправились в Бразилиа.

План предусматривал размещение лагеря протестующих перед штабом командования армии, где разместились группы сторонников государственного переворота после того, как действующий президент Лула да Силва победил на выборах в октябре.

Верховный суд Бразилии поздно вечером в воскресенье отстранил губернатора Бразилиа с должности на 90 дней из-за недостатков в системе безопасности в столице после того, как тысячи сторонников Болсонара штурмовали правительственные здания.

Отмечается, что когда протестующие начали прибывать в эспланаду в Бразилиа, машины военной полиции вместо того, чтобы сдержать их, сопровождали демонстрантов. А отряд спецназначения прибыл на место всего через два часа после начала беспорядков.

Судья Верховного суда также приказал платформам социальных сетей Фейсбук, Твиттер и Тикток блокировать пропаганду государственного переворота.

Кроме того, Верховный суд Бразилии приказал военным в течение 24 часов устранить все лагеря сторонников Болсонара, которые накануне захватили правительственные здания.

В случае невыполнения командования Вооруженных сил, полиции и министр обороны будут привлечены к ответственности.

Тем временем верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель выразил поддержку действующему президенту Бразилии и его правительству.

«Я поражен… актами насилия и незаконной оккупацией правительственного квартала Бразилиа воинственными экстремистами. Полная поддержка Лула да Силвы и его правительства, Конгресса и Федерального Верховного суда», – написал он в Твиттере.

Как сообщалось, 8 января тысячи сторонников экс-президента Бразилии Жаира Болсонара ворвались в помещение президентского офиса и парламента.

Протестующие недовольны поражением Болсонара на состоявшихся осенью президентских выборах — по их убеждению, победа «украдена».