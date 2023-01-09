В Бразилии сторонники ультраправого бывшего президента Жаира Болсонара в воскресенье ворвались в Конгресс страны, президентский дворец и Верховный суд.

Об этом сообщает УП со ссылкой на западные СМИ.

30 октября Болсонару проиграл президентские выборы левому кандидату Луису Инасио Лули да Силви. Тот был инаугурирован только 1 января.

Экспрезидент распространил ложное утверждение о том, что электронная система голосования в Бразилии была подвержена мошенничеству, что породило насильственное движение несогласных с результатами выборов, пишет агентство.

Протестующие в желто-зеленой одежде ворвались в Верховный суд и Конгресс, ломая мебель. По оценкам местных СМИ, в протестах участвовало около 3 000 человек.

Лула был вдали от столицы, находясь с официальной поездкой в штате Сан-Паулу. Болсонару, почти не выступавшему на публике после проигрыша на выборах, уехал из Бразилии во Флориду за 48 часов до окончания своего мандата и отсутствовал на инаугурации Лулы.

Рабочая партия Лулы обратилась в Генеральную прокуратуру страны с просьбой отдать приказ силам общественной безопасности действовать для сдерживания демонстрантов.

Губернатор Бразилиа Ибанейс Роша сообщил Reuters, что все силы безопасности были развернуты для противостояния беспорядкам.

Напомним, в Бразилии прошла инаугурация Луиса Инациу Лула да Силвы. Мероприятие сопровождалось музыкальным фестивалем, на улицы столицы вышли сотни тысяч поклонников новоизбранного главы страны.