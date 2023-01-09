Грузовое судно MV Glory, которое везет более 65 тысяч тонн кукурузы из Украины в Китай, утром 9 января села на мель в египетском Суэцком канале.

Как пишет «Общественное», об этом сообщает AP со ссылкой на администрацию Суэцкого канала.

Инцидент произошел около города Кантара в провинции Суэцкого канала Исмаилия. Фирма сообщила, что три канальных буксира пытались сдвинуть судно с мели. Судно удалось снять с мели и оно продолжило движение.

Официальные лица не сообщили подробностей о том, что вызвало аварию. Часть Египта, включая его северные провинции, в воскресенье, 8 января, пережила волну плохой погоды.

Совместный координационный центр указал, что сухогруз Glory, имеющий длину 225 метров, перевозит более 65 тысяч тонн кукурузы из Украины в Китай. Судно было проинспектировано Совместным координационным центром возле Стамбула 3 января. В состав центра входят сотрудники России, Турции, Украины и ООН.

Напомним, «зерновым коридором» с начала августа 2022 по 5 января 2023 прошло 626 судов.