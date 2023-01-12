Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыск в доме депутата Херсонского областного совета Валерий Литвина.
Об этом сообщили источники в ДБР.
Обыски проводились в рамках уголовного производства по фактам госизмены.
По словам источника, в результате обысков ничего важного найдено не было.
Дело против Литвина было возбуждено еще 17 марта 2022 года. Он сам выехал в конце ноября на левый берег Херсона.
Напомним, что бывший начальник облуправления милиции и генерал Валерий Литвин был избран депутатом облсовета осенью 2020 года от политической партии Блок Владимира Сальдо.
В декабре того же года его избрали главой фракции.
14 марта, на следующий день после проведения пророссийскими силами, во главе с Сальдо празднований Дня освобождения Херсона под красными флагами, Литвин объявил о том, что он и его коллеги не согласны с действиями Владимира Сальда.
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Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыск в доме депутата Херсонского областного совета Валерий Литвина.
Об этом сообщили источники в ДБР.
Обыски проводились в рамках уголовного производства по фактам госизмены.
По словам источника, в результате обысков ничего важного найдено не было.
Дело против Литвина было возбуждено еще 17 марта 2022 года. Он сам выехал в конце ноября на левый берег Херсона.
Напомним, что бывший начальник облуправления милиции и генерал Валерий Литвин был избран депутатом облсовета осенью 2020 года от политической партии Блок Владимира Сальдо.
В декабре того же года его избрали главой фракции.
14 марта, на следующий день после проведения пророссийскими силами, во главе с Сальдо празднований Дня освобождения Херсона под красными флагами, Литвин объявил о том, что он и его коллеги не согласны с действиями Владимира Сальда.
Ранее Служба безопасности задержала еще одного вражеского приспешника в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне.