ДНК-экспертиза тел украинских защитников, погибших во время теракта колонии оккупированной Еленовки, продолжается. Ранее Украине удалось вернуть тела 54 погибших после сложных переговоров и при посредничестве Международного комитета Красного Креста.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

— Вернув тела погибших героев, мы передаем их на судебно-медицинскую экспертизу в профильные учреждения. Далее следователь сообщает сведения о погибших непосредственно родственникам. Долгая продолжительность ДНК-экспертизы связана с расследованием других аспектов преступления в Оленовке, — пояснил представитель офиса уполномоченного по пропавшим без вести Иван Ангелин.

На заседании Координационного штаба по обращению с военнопленными договорились ускорить процесс идентификации, в частности найти возможность увеличить количество лабораторий.

Напомним, пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик в четверг, 5 января, заявил, что международная организация расформировала миссию, которая должна расследовать российский теракт в колонии оккупированной РФ Еленовки Донецкой области.

29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, совершаемые по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

В колонии оккупанты содержали в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов.

Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших. В Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения. В опубликованных страной-агрессором списках обнаружили разногласия.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что, по мнению международных экспертов, причиной взрыва в колонии было термобарическое оружие.