Российская оборонная промышленность, скорее всего, прибегнет к использованию труда заключенных в попытке удовлетворить потребности производства в военное время.

Об этом, как пишет УП, говорится в разведывательном смотре минобороны Британии в пятницу.

В ноябре 2022 года Уралвагонзавод, крупнейший в России производитель танков, сообщил местным СМИ, что после встречи с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) он примет на работу 250 заключенных.

В России существует давняя традиция использования труда заключенных, но с 2017 года принудительные работы в качестве отдельного уголовного наказания были введены снова.

ФСИН, имеющий один из самых высоких показателей лишения свободы в мире, контролирует империю из более чем 400 000 заключенных, и часто обвиняется в крайней жестокости и коррупции.

Тюремное население является уникальным человеческим ресурсом, который российские лидеры могут использовать для поддержки войны в Украине, которую РФ называет специальной военной операцией, в то время как добровольцы остаются в дефиците, утверждают британские разведчики.

Работа заключенных, вероятно, будет особенно востребована производителями низкотехнологичного оружия, такими как Уралвагонзавод, которые почти наверняка испытывают сильное давление со стороны Москвы из-за необходимости увеличения объемов производства.

Напомним, российская частная военная компания «Вагнер» вербует украинских заключенных на оккупированных территориях и агитирует их воевать против ВСУ.