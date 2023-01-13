Российское руководство планирует создать двухмиллионную армию. О таких планах свидетельствует масштаб проводимых в РФ мобилизационных мероприятий.

Об этом сообщает ГУР Минобороны.

В украинской разведке рассказали, что во время первой волны мобилизации в российскую армию удалось призвать 300 тысяч человек. После непродолжительной подготовки мобилизованные перебрасываются в Украину.

При этом ГУР не исключает, что российское руководство в ближайшие дни объявит о проведении очередной волны мобилизации. По оценкам разведчиков, в вооруженные силы РФ попадут еще 500 тысяч россиян, что позволит стране-агрессору создать стратегические резервы.

«В России уже активно проходит подготовка к оглашению очередной волны мобилизации. На законодательном уровне вносятся изменения в законы РФ, регламентирующие проведение мобилизации. Также идет активная подготовка учебных центров», - отметили в ГУР.

По оценкам военной разведки, масштаб проводимых в РФ мобилизационных мероприятий свидетельствует о планах российского руководства создать армию численностью около двух миллионов человек.

Напомним, Россия усилила свою оборону в районе Соледара и Кременной воздушно-десантными войсками.