Россия усилила свою оборону в районе Соледара и Кременной воздушно-десантными войсками.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Как отмечается, последние двое суток продолжаются ожесточенные бои как вокруг города Соледар Донецкой области, так и на подступах к Кременной в Луганской области.

С начала января 2023 года Россия почти наверняка выделила подразделения 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии НДС (воздушно-десантных войск) для усиления линии фронта в районе Кременной после того, как оценила этот сектор как очень уязвимый.

До ноября 2022 года Россия задействовала почти весь развернутый состав НДС как долгосрочные наземные войска вдоль линии фронта в районе Херсона.

— Теперь, передислоцированные на Донбасс и юг Украины, командиры, вероятно, пытаются использовать НДС в соответствии с их предполагаемой доктринальной ролью в отношении элитных сил быстрого реагирования, – считает разведка Британии.

Напомним, Россия начала заявлять о том, что якобы захватила Соледар, а Бахмуту грозит «неизбежное свита». Однако на самом деле это не так.