Россия начала заявлять о том, что якобы захватила Соледар, а Бахмуту грозит «неизбежное окружение». Однако на самом деле это не так.

В Институте изучения войны ( ISW ) прояснили ситуацию и отметили, что даже если оккупанты снимали видео в центре Соледара, то это не значит, что они установили контроль над городом. Мало того, даже если бы оккупанты и сумели захватить город, они все равно не смогли бы окружить Бахмут.

— ISW только 10 января наблюдала визуальное подтверждение присутствия сил группы Вагнера в центре Соледара. Однако реальность поквартального контроля над местностью в Соледаре омрачается динамичным характером городских боев, и российские войска в течение нескольких месяцев в значительной степени пытались добиться значительных тактических успехов в Соледаре. Даже принимая за чистую монету самые амбициозные претензии россиян, взятие Соледара не предвещало немедленного окружения Бахмута, — отметили аналитики.

Эксперты рассказали, что 10 января силы группы Вагнера продолжили наступление в Соледаре. Также они привели слова пресс-секретаря Восточной группы войск Украины Сергея Череватого. Он сообщил, что на 10 января группа «Вагнера» сосредоточила в Соледаре свои наиболее боеспособные силы.

— Группа Вагнера, вероятно, надеется развить недавние незначительные тактические успехи, направив в этот район больше элитных активов. На кадрах с геолокацией, опубликованных 9 января, видно, как силы группы «Вагнера» сражаются в центре Соледара. Группа Telegram, связанная с «Вагнером», 10 января опубликовала дополнительные кадры сил группы Вагнера у здания городской администрации в центре Соледара и заявила, что НДП работает над укреплением позиций в этом районе, отметили эксперты и добавили, что официальных подтверждений о захвате Соледара рашистами нет.

Также оккупанты продолжали наземные атаки в Бахмуте и рядом с ним. На фоне этого защитники Украины, по данным Генштаба, отбили атаки на сам Бахмут и к югу от Бахмута в районе Клещевки (7 км к юго-западу), Курдюмовки (12 км к юго-западу) и Майорска (20 км к югу). Несмотря на все это, рашисты говорят о «продвижении» в деревни у Бахмута, однако окружить город они не могут.

Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы Украины ведут тяжелые бои за содержание Соледара на Бахмутском направлении, россияне не обращают внимания на потери в личном составе.