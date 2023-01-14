Россия проводит подготовку к длительной войне и переводит экономику на «военные рельсы», отмечает военная разведка Украины.
Об этом сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
«Проведенные Путиным меры реорганизации экономики и военно-промышленного комплекса РФ свидетельствуют о подготовке перевода России на военное положение. Они ориентированы на усиление потенциала ВС РФ и создание условий для проведения операций, которые были спланированы в самом начале войны, но безуспешно реализованы русскими оккупационными войсками. Попытки страны-оккупанта привлечь все военные ресурсы на продолжение войны в Украине и недавнее назначение начальника генерального штаба ВС РФ Герасимова новым командующим оккупационными войсками свидетельствуют не только о военных неудачах России, но и о подготовке РФ к продолжению широкомасштабной долговременной войны», — говорится в сообщении.
Напомним, по оценкам военной разведки Украины, Россия пытается создать вооруженные силы численностью 2 миллиона человек.
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Россия проводит подготовку к длительной войне и переводит экономику на «военные рельсы», отмечает военная разведка Украины.
Об этом сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
«Проведенные Путиным меры реорганизации экономики и военно-промышленного комплекса РФ свидетельствуют о подготовке перевода России на военное положение. Они ориентированы на усиление потенциала ВС РФ и создание условий для проведения операций, которые были спланированы в самом начале войны, но безуспешно реализованы русскими оккупационными войсками. Попытки страны-оккупанта привлечь все военные ресурсы на продолжение войны в Украине и недавнее назначение начальника генерального штаба ВС РФ Герасимова новым командующим оккупационными войсками свидетельствуют не только о военных неудачах России, но и о подготовке РФ к продолжению широкомасштабной долговременной войны», — говорится в сообщении.
Напомним, по оценкам военной разведки Украины, Россия пытается создать вооруженные силы численностью 2 миллиона человек.