В Иране казнили бывшего замминистра обороны по обвинениям в якобы шпионаже. У него было двойное гражданство Ирана и Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Власти Ирана казнили Али-Реза Акбари, приговоренного к смертной казни по обвинениям в шпионаже в пользу Великобритании. Акбари занимал должность замминистра обороны. Дело против него было открыто в 2019 году, тогда же его задержали. Акбари отрицал свою вину.

Известно, что 11 января Верховный суд Ирана окончательно отклонил апелляцию Акбари и оставил смертный приговор. В тот же день его перевели в одиночную камеру, а семью попросили приехать в тюрьму для «последнего визита».

Иранские СМИ сообщают, что Акбари был повешен, но не уточнили дату казни. Позже журналисты опубликовали аудиозапись, в которой бывший замминистра заявляет, что признался в не совершаемых преступлениях. Он добавил, что сделал это после избиений и пыток.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли заявил в пятницу, что Иран должен отменить приговор. Он назвал дело против Акбари политически мотивированным и призвал уволить его.

Ранее Иран казнил четырех человек, обвиненных в работе на израильскую разведку.