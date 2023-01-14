После новой ракетной атаки РФ по украинским целям 14 января сотрудники пограничной полиции Молдовы обнаружили обломки ракеты в Бричанском районе на границе с Украиной.

Об этом 14 января сообщило министерство внутренних дел Молдовы, пишет "Европейская правда».

«После массированных бомбардировок Украины Россией патруль пограничной полиции обнаружил сегодня днем в районе пограничного сектора Ларга остатки ракеты, выпущенной в результате российских воздушных ударов по Украине», - говорится в сообщении.

МВД также опубликовало фото обломка ракеты.

В связи с инцидентом было увеличено количество полицейских патрулей в пограничной зоне с Украиной, а также приняты немедленные меры по защите района и оповещена служба спасения.

«Это уже третий случай падения на территорию Молдовы обломков ракет из-за обстрела Украины. Как и в предыдущих случаях все необходимые действия осуществляются в соответствии с процедурой компетентными учреждениями», — добавили в МВД.

Предыдущий инцидент с падением обломков ракеты произошел 5 декабря, к тому же утром 31 октября на территорию Молдовы упали фрагменты ракеты.