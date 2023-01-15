Главное управление разведки сообщило, что Россия в ближайшее время попытается использовать украинских журналистов для проведения информационно-психологических операций, ожидается комплексный и масштабный вброс врагом фейковых новостей.

Об этом говорится в сообщении дома.

По данным разведки, фейковые новости будут направлены на подрыв доверия к Украине со стороны западных партнеров.

По оценкам военной разведки Украины, спецслужбы страны-агрессора планируют от имени популярных западных изданий обращаться к украинским журналистам с предложениями предоставлять информацию о состоянии украинской экономики, политической ситуации в государстве и деятельности Вооруженных сил Украины.

Целью спецслужб страны-террориста является уменьшение военной помощи Украине от иностранных партнеров, а также сбор информации о Вооруженных силах Украины и военно-промышленном комплексе нашего государства.

Разведка призывает журналистское сообщество внимательно проверять источники, из которых поступают предложения о сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что по оценкам военной разведки Украины Россия пытается создать вооруженные силы численностью 2 миллиона человек.