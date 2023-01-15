Президент США Джо Байден объявил в воскресенье чрезвычайное положение в штате Алабама и распорядился о выделении федеральной помощи по восстановлению пострадавших в результате штормов и торнадо территорий.

Об этом сообщает пресс- служба Белого дома.

- Помощь может предусматривать выплаты на временное жилье и ремонт домов, недорогие кредиты на покрытие незастрахованных имущественных потерь и другие программы, которые помогут частным лицам и владельцам бизнеса оправиться от последствий стихии, - говорится в сообщении.

Федеральное финансирование также поступит органам власти штата, племен и населённых пунктов, некоторым частным некоммерческим организациям для проведения аварийных работ в округах Отога и Даллас.

В других районах идет оценка убытков для предоставления дополнительной помощи.

Ранее сообщалось, что в южных районах США мощные штормы и торнадо убили не менее семи человек. Известно о шести погибших в Селме, штат Алабама. Еще один человек погиб в Джорджии, когда дерево упало на автомобиль.